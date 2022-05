El histórico ex jugador uruguayo Diego Forlán se refirió a lo que es la pólemica que viven la Selección de Ecuador y Chile por el caso de Byron Castillo, en dónde Cachavacha alimenta la ilusión de La Roja por ir al Mundial

La tensa situación que vive la Selección Chilena contra la Selección de Ecuador con el tema de Byron Castillo, sin duda que va creciendo cada día que pasa, en donde hasta día de hoy no existe con claridad que sucederá con la demanda que desarrolló nuestro país hacía la confusa nacionalidad del defensor ecuatoriano.

Desde afuera ven este conflicto con mucha atención y un histórico de la Selección Uruguaya Diego Forlán no quedó atrás y en dialogó con La Tercera comentó como se ha ido interiorizando sobre esta problemática y de las chances de que Chile pudiera ir al Mundial por el caso de Castillo.

“Me sorprendió. Hablé con gente en Uruguay que conoce del caso y la situación, y me dijeron “mira, no es fácil, pero se puede llegar a dar”. Lo que tengo entendido, por un amigo abogado que conoce mucho a la gente de Chile, es que la Federación Chilena tiene un departamento muy bueno y de muy buenos expertos que todo el tiempo ven estas cosas”, inició expresando Forlán.

Siguiendo con la línea de sus declaraciones, el ex futbolista uruguayo señaló que habrá que ver si existe la posibilidad real de que La Roja pueda llegar al Mundial y de ser así, Chile no debe avergonzarse de ir a Qatar por irregularidades ajenas al país.

“Y habrá que ver... Si se llega a dar la descalificación de Ecuador y la clasificación de Chile, es el reglamento y hay que cumplirlo. No sé quién tiene razón. Si fuera Uruguay el que estuviera en esa situación y la FIFA dice que clasifica por esto, bueno, iríamos al Mundial... Sé que la Federación Chilena está en buenas manos y habrá que ver cómo termina eso”, explicó el uruguayo.

Finalmente, Forlán tuvo palabras para lo que será la participación de su país en el Mundial de Qatar 2022, en donde señala que ve un grupo muy parejo, pero que confía en los jugadores Charrúas de que podrán realizar una buena participación.

“Lo veo bien. Es un grupo parejo. Corea del Sur, Ghana, Portugal y Uruguay son selecciones buenas, con buenos jugadores, bastante parejas. Yo creo que si Uruguay, en este caso con el nivel de jugadores que hay, está en un rendimiento bueno, tendríamos que clasificar”, cerró.