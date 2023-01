Chile Sub 20 vive su estreno en el Sudamericano ante Ecuador ¿A qué hora juega y dónde ver?

La Roja Sub 20 comienza con el sueño del Sudamericano de Colombia, donde en la primera jornada del torneo se enfrentará a Ecuador, selección que es muy fuerte en categorías menores.

¿Cuándo juega Chile vs Ecuador por el Sudamericano Sub 20?

La Roja debutará en este torneo juvenil el viernes 20 de enero de 2023 a las 21:30 horas de Chile.

¿Qué canal transmite el debut de La Roja Sub 20?

Chile vs Ecuador Sub 20 será transmitido por Canal 13, en las siguientes señales según tu cableoperador o zona del país:

¿Dónde ver de manera online este partido?

Este encuentro podrá ser visto vía streaming a través de la señal online de Canal 13.

Por los pasajes a Indonesia

En Chile mucho se ha debatido sobre el recambio en la selección adulta. Lo cierto es que en el último tiempo no han surgido demasiados jugadores que puedan ser una alternativa real y en parte, ha sido porque los procesos Sub 20 no han tenido éxito. De hecho, la última vez que La Roja clasificó a un Mundial de la categoría fue en el ya lejano 2013, con Mario Salas como DT y Ángelo Henríquez, Nicolás Castillo, Claudio Baez y Sebastián Martínez entre otros.

En este 2023, La Roja cuenta con una interesante camada de jugadores que podrían darle la clasificación a la Copa del Mundo de Indonesia. Darío Osorio y Lucas Assadi incluso ya debutaron con la selección adulta. Vicente Reyes, Joan Cruz y Vicente Conelli son otros de los destacados.

Chile estará en el Grupo B del Sudamericano de Colombia Sub 20, donde compartirá con Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Clasifican los tres primeros al hexagonal final, donde los cuatro que terminen con más puntos irán al Mundial de Indonesia.