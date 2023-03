Eduardo Berizzo está trabajando incansablemente en preparar un libreto sólido para la Selección Chilena. La Roja empezará en los próximos meses su camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y, por ello, el Toto no quiere que se le escape ningún detalle, ya que el cuadro nacional necesita volver al concierto internacional y, además, tiene que aprovechar los últimos cartuchos de la Generación Dorada.

Por ello, a través de una entrevista con Chilevisión Deportes en PlutoTV, el Gerente de Selecciones Nacionales, Rodrigo Robles, dio cuenta que el Toto fue hasta Europa para sostener diálogos con los referentes del equipo como Gary Medel, Alexis Sánchez y que, de igual manera, aprovechó de visitar a Ben Brereton y Marcelino Núñez, entre otros.

Pensando en el futuro, Chile podría sortear una Clasificatoria con un formato similar al actual y, además, habrá un puesto más en la cita planetaria. Sin duda, el gran objetivo es llegar al próximo mundial.

"No hay razón para justificar una no clasficación, menos razón habría si ahora tenemos más chances de clasificar en términos cuantitativos (...) Estamos ausentes de Copas de l Mundo hace bastante tiempo y no nos planteamos bajo ninguna circunstancia que el cambio de formato nos entregue un crédito adicional. La obligación es clasificar. Tenemos la responsabilidad de tomar mejores decisiones para evitar fracasos futuros", expresó Robles.

Eduardo Berizzo tiene que levantar el rumbo con la Selección Chilena (ANFP)

Además, el Gerente de Selecciones Nacionales aseguró que fue lo que apuntó Berizzo en esta gira por el Viejo Continente y que es lo que se busca en esas charlas con los futbolistas. En el fondo, la directriz apunta a que cada uno tendrá que ratificar su rol en el equipo, para volver a ir a un Mundial.

"Evidentemente, las visitas del cuerpo técnico de la Selección a varios, a bastantes jugadores que están en Europa tienen que ver efectivamente con los roles que cumple cada uno. La conversación con Marcelino (Núñez) no es la misma conversación que con Alexis (Sánchez); la conversación con Ben (Brereton) no es la misma que con Gary Medel. Pero sí tiene que ver con confirmar el compromiso y la confianza que se tiene en ellos", dijo.

Robles, en la misma línea, fue claro y dejó en claro que Berizzo sí le pone fichas a la Generación Dorada, que es la más exitosa en la historia del fútbol chileno.

"Cada uno en su rol y en su responsabilidad son los que nos van a permitir volver a ganar. No tiene que ver con otra cosa que no sea el compromiso grupal, que al no tener a un exceso de jugadores actuand en la elite, de entregarles las responsabilidad y que el cuerpo técnico también les dice que es una alta reponsabilidad en volver a ganar", sentenció el dirigente.