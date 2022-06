La FIFA le pegó un duro mazazo a la ANFP con la resolución del fallo sobre Byron Castillo que dejó a la Selección Chilena sin Mundial de Qatar 2022, instancia en la que Pablo Milad aprovechó para asegurar que aún no está todo dicho y "queda el segundo tiempo".

Desazón es la palabra que mejor describe el ambiente que había en la conferencia de prensa que sostuvo el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en conjunto con el abogado brasileño que llevó el reclamo chileno por el caso Byron Castillo, Eduardo Carlezzo.

Había expectativas de que el ente rector del fútbol mundial pudiera fallar a favor de Chile tras las evidencias mostradas por la irregular inscripción del jugador ‘ecuatoriano’ -quien todo indica que realmente sería colombiano- más eso no pasó y Chile deberá ver el Mundial de Qatar 2022 por televisión, por ahora…

Carlezzo y Milad sostuvieron una conferencia en la ANFP. | Foto: Agencia UNO

El timonel de la ANFP en la conferencia de prensa aseguró que “Vamos a presentar un recurso a la Cámara de apelaciones de FIFA, donde imaginamos que podemos tener un resultado en unos 20 días después de la apelación”.

Milad tenía altas expectativas en que la FIFA pudiera resolver a favor de Chile, más no sucedió: “El fallo de FIFA sorprendentemente no nos favoreció, pese a las fuertes pruebas. Esperaremos a los argumentos y vamos a realizar una apelación a la FIFA. Si no nos favorece, vamos a ir al TAS”, avisó.

En el cierre, el mandamás de la ANFP tuvo una insólita analogía para explicar cómo se siente el haber recibido la negativa por parte de la FIFA: “Es como que vamos perdiendo 1-0, pero queda el segundo tiempo”, remató.