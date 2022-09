Reinaldo Rueda llamó a varios jugadores y muchos de ellos no tuvieron relevancia en el proceso de la Selección Chilena. Uno de ellos fue Lawrence Vigouroux, quien, actualmente, está en el Leyton Orient de lal League Two en Inglaterra. El arquero apareció en el radar de La Roja en 2012 con Mario Salas e incluso llegó al Sudamericano Sub 20, aunque no fue considerado para el Mundial y Rueda lo citó 3 ocasiones para la adulta. Ahora su meta es pelear palmo a palmo con su amigo Brayan Cortés.

Además, Vigouroux también tuvo un paso por Everton de Viña del Mar y no tuvo las armas suficientes para sacar del arco a Cristián Campestrini. El jugador, en diálogo con Deportes 13, entregó varios momentos sobre su paso por Chile, aunque dejó en claro que buscará su revancha.

"El momento más bello de mi carrera fue cuando me llamó Reinaldo Rueda. Toda mi familia estaban muy contentos. No me lo podía creer. Fue un honor entrenar con la Generación Dorada. Ojalá pueda vivir otro momento así", expresó.

Vigouroux pudo haber dado un paso mayor en su carrera, pero él reconoce que su genio y su comportamiento le pasaron la cuenta. Estuvo en la cantera del Tottenham Hotspur y también en el Liverpool, pero buscó ir a otros elencos menores para desarrollar su carrera en Inglaterra.

Lawrence Vigouroux estuvo en La Roja con Rueda y ahora quiere su chance nuevamente en la Selección (Carlos Parra)

En el paso de las selecciones, Vigouroux forjó buena onda con Cortés, quien asoma como titular en La Selección Chilena de Eduardo Berizzo. Además, el nacionalizado chileno está feliz con el rendimiento de su amigo y está feliz que jugue en su amado Colo Colo.

"Brayan es un arquero muy bueno. Siempre lo fue. Le tengo mucho respeto, porque juega en el equipo más grande de Chile y que, además, juega la Copa Libertadores. Es un amigo mío y gran persona. Quiero tener la chance de competir con él un puesto en la Selección Chilena", expresó.