Eduardo Berizzo tendrá que tomar varias decisiones en esta pasada de la Selección Chilena. Una de ellas es quién será el elegido para reemplazar a Claudio Bravo en el arco de La Roja. Entre los candidatos está Cristóbal Campos, Brayan Cortés y Gabriel Arias. Por ello, el ex volante del cuadro nacional, Fabián Estay, fue enfático y quiere que Campitos Compadre tenga una real oportunidad en estos amistosos ante Marruecos y Qatar.

Estay está al tanto del buen momento de Campos, quien es uno de los pocos rescatables del plantel de la Universidad de Chile, que intenta escapar del descenso. Por ello, el actual comentarista de Fox Sports en México considera que el joven guardián azul tiene que tener chances en el equipo del Toto Berizzo.

"Si busca un recambio, él (Berizzo) ya conoce perfectamente a (Brayan) Cortés y a Gabriel Arias, sabe lo que puede dar un arquero de experiencia. Ojalá le de tiempo (a Campos) para ver cómo se comporta. Seguramente, lo verá en los entrenamientos y verá la forma de convivir con su compañeros, ya que hay un montón de situaciones que hoy los técnicos valoran", dijo Estay en charla con Bolavip.

Además, el exjugador de la Universidad de Chile agregó que "esto es importante para que hagan grupo y el chico vaya aportando. Falta bastante tiempo y los llamados continuos para los jóvenes es importante".

Cristóbal Campos también pelea por su oportunidad en la Selección y hoy entrenó en las dependencias del Barcelona (@LaRoja).

ver también Apañadores: Gary y Marcelino juegan donde sea con tal de defender bien a la Selección

Además, Estay fue enfático en su postura y cree que Campos sí merece una chance a pesar de ser, en el papel, el tercer meta de la Selección Chilena. "Si llamas a un chico que está en un buen momento, en un buen presente, es para darle minutos, para que se sienta respaldado con lo que está haciendo en su equipo", dijo.

De igual forma, el Fabi no quiere ni cree que Eduardo Berizzo haga la gran Tata Martino en México, que es convocar a futbolistas y no tomarlos en cuenta. "Por acá, el Tata Martino llama a jugadores en un super buen momento, pero no los pone y los manda a la tribuna. Entonces, creo que Berizzo va a cambiar eso. Berizzo es Berizzo y tiene su forma de trabajar", sentenció.