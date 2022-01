La Roja no pudo ante Argentina en Calama y cayó por 2-1 en un partido muuy ingrato para algunos jugadores del equipo dirigido por Martín Lasarte. Por ejemplo el capitán, Claudio Bravo, tuvo que salir reemplazado por una lesión.

Para Felipe Bianchi, el compromiso ante la Albiceleste pudo ser planteado para de distinta forma y donde para él la clave estuvo en el mediocampo, en que los tres jugadores que lo conformaban, venían saliendo de lesiones.

"Creo que era un partido planteado de otra manera y en ese sentido Chile se desordenó desde el comienzo. Tuvo rendimientos individuales que más o menos se podrían predecir que no iban a ser demasiado buenos por el estado físico, sobre todo del mediocampo, de Núñez, Pulgar y Aránguiz", dijo.

Por otro lado, el periodista afirmó que fue un partido infortunado para Bravo, pues cree que en ambas anotaciones y también apuntó hacia Sebastián Vegas.

"Fue un partido desgraciadísimo para (Claudio) Bravo, no solo por la lesión. Me parece que pudo hacer más por los dos goles, le llegaron muy poco y le hicieron dos goles. No voy a analizar el grandísimo nivel de Bravo, pero fue un partido muy desgraciado para él y muy malo derechamente para Vegas", agregó.

Finalmente, Bianchi cree que la planificación del cotejo pudo haber sido distinto, independiente del resultado y en el que la funcionalidad, ya sea grupal e individualmene no tuvo buenos réditos.

"En ese sentido, ni colectiva e individualmente resultó prácticamente nada. Entonces, yo siento que el partido se pudo haber plantear de otra manera y a lo mejor el resultado pudo ser el mismo, pero no me gustó desde el planteamiento", cerró.