Fernando Agustín Tapia critica la nominación de Iván Morales a La Roja: "No está siendo considerado en su propio equipo"

El pasado martes se dio a conocer la nómina de la La Roja para la doble fecha de Eliminatorias a jugarse el próximo jueves 27 de enero contra Argentina en Calama y el 1 de febrero contra Bolivia en La Paz.

Dos duelos que sin duda que son importantes para el futuro del equipo de Martín Lasarte y donde tiene algunas bajas, como son Arturo Vidal por expulsión (dos fechas), Diego Valdés y Gabriel Arias, ambos por lesión.

Sin embargo, para Fernando Agustín Tapia, hubo un llamado que le causa algo de ruido por el momento del jugador y es el de Iván Morales. El delantero de Colo Colo apareció en la lista de los 29 jugadores, pese a que no está siendo considerado en el elenco albo.

"Yo no quiero dejar de mencionar y reiterar algo que me provoca cierta sospecha y es la convocatoria de Iván Morales a la selección en esta circunstancias. Creo que esto va ratificando lo que nosotros decimos acá, que lamentablemente la selección se utiliza como una vitrina para la venta de algún jugador que no está siendo considerado en su propio equipo", dijo el periodista en Pauta de Juego.

En esa línea, es que El Cacique buscaría venderlo a toda costa y que para el comunicador no hay nada mejor que el atacante haya sido llamado a la selección por si se concreta aquella venta.

"Esto es una realidad, Iván Morales no fue considerado por el técnico Gustavo Quinteros en la pretemporada y tampoco para el partido del domingo ni para ir a la banca. ¿Por qué? Porque Colo Colo tiene la necesidad de venderlo ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo muestro? La selección", cerró.