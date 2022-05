El director deportivo de selecciones nacionales de la ANFP, Francis Cagigao, sigue con la búsqueda del próximo entrenador para asumir la Selección Chilena como el sucesor de Martín Lasarte y son varios los candidatos que han salido a la palestra.

Fue el propio inglés-español, quien conversó con el sitio oficial de la Roja, donde dio a conocer que están en la última parte para la elección del próximo adiestrador del Equipo de Todos.

"El proceso del nuevo seleccionador ya tiene un recorrido y un camino muy avanzado. Empezamos de manera informal con un listado a un comite reducido que se ha formado, pero me hubiese gustado que hubiera consenso en todo el fútbol chileno para formar un comité, pero ese me dijeron que este comité es federativo y con ellos estoy trabajando", partió diciendo Cagigao.

"Estamos realizando un estudio de ellos, viendo el recorrido de cada técnico y la ideonidad para la situación que nos encontramos en este momentos y luego pasamos de un proceso informal a formal. Eso, finalmente nos llevará a la última parte que son las negociaciones, y estamos en esa última parte", agregó el español.

Berizzo toma fuerza para ser el próximo DT de la Roja | Foto: Getty Images

Además, recalcó que "estoy muy en contra del DT interino y no es lo que va a beneficiar al fútbol chileno por varias razones: tenemos 12 o 13 oportunidades de trabajo esta Fecha FIFA de junio, después viene la Fecha Fifa de septiembre y después viene el Mundial de Qatar y tendremos poco partidos para preparar lo que serán las Eliminatorias de marzo, por lo cual, no es un momento para perder tiempo y es un momento para avanzar", complementó el ex cazatalentos del Arsenal de Inglaterra.

Para finalizar, destacó que el "nuevo DT tiene que estar a tiempo para estar inscrito en las condiciones que pide el gobierno japonés y si no llega el trabajo lo desarrollará el seleccionador Sub 20, pero bajo ningún caso de manera interina y tendrá total contacto con la persona que vaya a ser el seleccionador de la Selección Chilena Absuoluta de Chile", cerró.