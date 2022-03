La Roja está ad portas de enfrentar una crucial fecha doble de Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, en donde deberá visitar a Brasil en Rio de Janeiro y después recibir a Uruguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Una de las ‘sorpresas’ en la nómina de Martín Lasarte fue la inclusión de Ben Brereton, jugador del Blackburn Rovers que lleva varias semanas lesionado, pero que de igual manera fue convocado para ver si puede tener una aparición con La Roja.

El día de hoy, el Director Deportivo Nacional de La Roja, Francis Cagigao, habló con el canal oficial de la Selección Chilena y adelantó el estado de Ben: “Va progresando. Si bien es verdad que en un principio la planificación y el acuerdo al que llegué con el Blackburn fue para que Ben pudiera estar aquí el 19 para poder ser evaluado y después seguir recuperándose con nuestra área médica, Ben tuvo una recaída leve en su momento”.

Bajo esa misma línea, Cagigao aportó diciendo que “Se llegó a un acuerdo con el Blackburn para que siguiera su trabajo y rehabilitación con su club, que además es lo más lógico y que Ben pudiera estar el día 21. Lógicamente lo que esperemos de aquí al 21 es que no vuelva a tener una recaída porque estamos hablando de una lesión que es complicada, son semi tendinosas y tendremos que estar al tanto de cada momento de su recuperación”.

En el cierre, el español no pierde la fe de que Brereton pueda jugar: “Con Ben y el Blackburn estoy en contacto todos los días, pero por ahora vamos a esperar a ver si puede estar con nosotros el 21. Después ya veremos su estado y si podrá estar o no en ese primer partido y, si no puede, intentar tenerlo para el segundo”, cerró.

La Roja visitará a Brasil en el Maracaná el 24 de marzo para después regresar de inmediatamente a Santiago para preparar el último partido de Eliminatorias frente a Uruguay en San Carlos de Apoquindo.