La Selección Chilena se jugará en esta jornada una gran opción por alcanzar sus pasajes al Mundial de Qatar 2022, en donde idealmente deberá sumar puntos en su enfrentamiento ante Brasil para lograr dicha misión.

Uno de los defensores históricos y que formó parte de la Generación Dorada, Gonzalo Jara dialogó con Vistazo Deportivo sobre lo que será el duelo crucial que afrontará La Roja en el Estadio Maracaná, en donde el jugador tiene esperanza en la Selección.

“Hoy día me toca vivirlo desde afuera, y lo hago como un hincha. Es imposible no verlo como un hincha, opinar como un hincha, no enojarme, no putear. Obviamente uno no pierde la esperanza. Matemáticamente todavía podemos lograrlo", inició afirmando Jara.

El hoy defensor de Coquimbo Unido es consciente que los grandes jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez siguen manteniendo su mentalidad ganadora y fomentan la esperanza en el equipo, pero que hoy La Roja no tiene un patrón de juego claro, lo cual preocupa.

"Sé que los muchachos todavía tienen la misma cabeza, pero el miedo más grande que podemos tener viendo a la selección es que no tiene un respaldo futbolístico desde el sistema, desde su forma. A la selección hoy en día lo sostiene sus individualidades", aseveró el zaguero.

Finalmente, Jara señaló que nombres como los que integran la Generación Dorada son únicos y es difícil que en un corto-mediano plazo existan futbolistas del país que tomen la posta de lo que dejarán estos jugadores.

"Nuestra realidad es que nunca más vamos a tener un Alexis (Sánchez), un Arturo (Vidal), un Claudio (Bravo); así como tuvimos a Marcelo Salas, Iván Zamorano, Elías Figueroa si vamos más atrás. Obviamente son jugadores que salen una vez en la vida", cerró.