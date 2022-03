La Roja vivirá esta noche su último compromiso por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en donde necesita vencer a Uruguay y esperar un auténtico milagro en los otros partidos para poder ganarse la oportunidad de llegar al repechaje.

En concreto, los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte necesitan dejas los tres puntos en casa hoy día ante los charrúas y deben esperar que Perú y Colombia no derroten a Paraguay en condición de local y Venezuela de forastero, respectivamente.

Una de las dudas que tendrá Machete en el mediocampo esta noche es si incluirá a Erick Pulgar, quien viene recuperándose de Covid-19 y que no pudo decir presente ante Brasil tras haber arrojado positivo en los testeos.

Grace Lazcano, periodista de ESPN, se refirió a las dudas en el mediocampo, diciendo en la mencionada señal televisiva que “Erick Pulgar, si bien ya está apto pasado el tema del Covid-19, Claudio Baeza merece ese lugar por rendimiento. Hablamos de que el fútbol es de momentos y Pulgar llega con poco ritmo; 4 partidos han disputado desde su Covid-19 anterior que le ha costado bastante tomar una titularidad y no lo ha podido lograr”.

Después, complementó: “No ha jugado mucho, ha tenido poca continuidad y Claudio Baeza lo ha hecho bien. Si bien se ganan otras cosas con Erick Pulgar como la estatura y los balones aéreos, para tener al frente a Valverde o Betancur necesitan un jugador con más ritmo y ese es Baeza”.

En el cierre, la comunicadora cuestionó si vale la pena o no la inclusión de Ben Brereton Díaz: “Lo de Ben no sé si vale la pena, ni siquiera viajó a Brasil. Él conversó con los médicos y no se sentía seguro, sabe que no están contentos en su club con esta situación y la cabeza le puede jugar una mala pasada”, remató.