Alexis Sánchez sin duda es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. El delantero es el actual goleador histórico de la Selección Chilena y también estuvo en las hazañas más importantes de La Roja como fueron las Copas América de 2015 y 2016.

Eso sí, el tocopillano no estuvo solo y fue acompañado de la Generación Dorada. Una grupo que poco a poco ha ido desapareciendo con el tiempo y no pocos los nombres que se mantienen hasta hoy. Por lo mismo, es que Sánchez realizó dichos sobre dicha generación y afirmó que 'ya fue'.

Con respecto a las declaraciones de 'AS7', Guillermo Maripán se alineó con el ariete en conferencia de prensa y aseguró que la selección ya son pocos los futbolistas que están aún presentes en el 'Equipo de Todos'.

"Vi la entrevista y coincido. Creo que el doblar la camiseta y esa analogía que hizo fue muy bonita. Coincido con él plenamente y lo dijo, una generación son 25 o 26 jugadores y hoy en día de esa generación no quedan más que cinco. Me tocó hace seis años entrar a esa generación que era muy difícil, era muy complicado entrar y ahí agarré un proceso. Estando aquí he visto muchos jugadores, muchos entrenadores, he visto muchas cosas buenas y malas, viví momentos buenos y de aprendizaje", dijo Maripán.

El delantero aseguró que la Generación Dorada ya es cosa del pasado | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, el zaguero manifestó que hoy ya al nuevo grupo de La Roja no se puede catalogar como Generación Dorada, pero que valora poder haberse integrado casi en el final de ella.

"Hoy en día estamos en un momento que ya no se le puede llamar Generación Dorada. Si me sentí parte o no, creo que logré meterme al final de esa generación, pero no estuve en las Copas América o en los grandes momentos. Llegué al final de esa generación, pero siempre estuve agradecido. Me recibieron con los brazos abiertos.", añadió el actual jugador del AS Mónaco.

"Era un grupo que tenía una calidad increíble dentro de la cancha y una calidad humana afuera que hasta hoy tengo grandes recuerdos. Hoy estamos en un proceso diferente, donde hay que intentar llegar a lo fue esa generación, que va a costar mucho, pero estamos ahí y tenemos confianza. Para finalizar eso, si me sentí parte o no, me sentí parte del final de esa generación", cerró.