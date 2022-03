Una semana exacta es lo que falta para que se dispute el partido entre la Selección Chilena y Brasil en Río de Janeiro. El encuentro está programado para que se dispute el próximo jueves en el histórico Maracaná, en donde La Roja quiere hacer historia con la búsqueda de un triunfo que le permita mantener la ilusión para pelear por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

Luis Jiménez fue uno de los convocados por Martín Lasarte para este nuevo proceso de las Eliminatorias en el continente sudamericano, por la cual en Palestino se mostraron contentos con esta nominación, a pesar de que adelantaron que nadie los llamó desde Juan Pinto Durán.

Gustavo Costas fue quien se mostró contento ante esta posibilidad de la convocatoria del Mago. “Muy contento de que lo citaran. Ya he hablado mucho con él, antes de venir para acá, pienso que hoy lo veo muy bien. Es un profesional bárbaro, alguien que nos ayuda muchísimo dentro y fuera del campo de juego. Lo veo con muchas condiciones”.

Sobre este mismo punto, el entrenador argentino de la institución deportiva palestinista, indicó que “No tuve ningún llamado de la selección por él. Luis está muy bien, está en excelentes condiciones”.

No quedó todo ahí producto de que el entrenador entregó detalles al respecto, en la que confesó que el futbolistas le ha ido demostrado las condiciones que tiene para estar presente constantemente dentro de la cancha.

“Al principio lo habíamos hablado, antes de venir, que lo íbamos a llevar de a poco. Después no teníamos jugadores y en el primer partido yo ni pensaba llevarlo al banco y no estaba en condiciones. Le dije que lo llevaba porque no tenía otro y porque le había prometido que lo iba a llevar de a poco”.

Además, para finalizar, expresó que “Es un profesional bárbaro, jugó 10 o 15 minutos. Al tercer partido jugó de 9 y le dije si andas mal es culpa mía no la tuya, porque no estaba en condiciones. Me demostró lo profesional que es y su carrera brillante”.