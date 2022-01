El exarquero bicampeón de América asegura que el mayor responsable de la derrota es Martín Lasarte, ya que a su juicio, no hay una diferencia física y los jugadores no tuvieron un mal desempeño individual.

Johnny Herrera analiza la caída 2-1 de Chile en su partido frente a la selección de Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Para el exgolero bicampeón de América, a La Roja falló en las estrategias, ya que considera que los rendimientos individuales de los futbolistas no fueron malos. El Samurái aseguró que Martín Lasarte no tuvo lectura.

"Para mí Chile pierde el partido por no irlo a buscar. Era un partido donde Chile se debía atrever, eres local con Argentina. Argentina jugó de Chile, le regalamos la salida a jugadores de buen pie, salieron bien de atrás con jugadores de calidad. Salían del área chica, le entregaban casi todo el campo. A ratos te fue a buscar y te presionó. Hizo lo que Chile queríamos que hiciera", expresó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"A Chile no le llegaron tanto, fueron dos remates de lejos y dos goles, Bravo no tuvo ningún mano a mano y a Cortés no le llegaron. Esto para mí es más responsabilidad del profesor Lasarte, te estás jugando la chance de ir al Mundial ante un equipo que está clasificado", añadió.

El formado en la Universidad de Chile reprochó la ausencia de soluciones desde el banco: "Fueron arrestos individuales, sin idea colectiva. Eso lo recrimino. Para mí los jugadores en el campo eran equilibrados, pero Lautaro salía acompañado y Alexis solo, no hubo un trabajo. Entra Gabi Suazo, rinde, Montecinos también. Pero solos, sin una idea colectiva, así es difícil ante un equipo que estaba completamente bien parado".

El actual comentarista además se refirió al cambio tardío del capitán: "Normalmente es una pelota que Bravo saca la de Di María, entiendo que le tiró el gemelo. Me encontré con unos niños que fueron peloteros y contaban que Claudio les dijo ‘anda a decirle al profe que me tiró el sóleo’. No reaccionó el técnico. Cuando el arquero se lesiona, el reserva debe estar con la pinta lista. Es preferible que entre uno frío a que siga uno lesionado. El arquero además juega medianamente frío".

Herrera no cree que la derrota pase por el físico de la selección chilena, es más considera que en ese aspecto Chile sacó ventaja: "Alexis tiene 33 y es uno de los mejores en Italia. En teoría, el ser humano llega a su peak físico a los 30 años. Basta de lo físico. Hoy pasó por una idea, creo que Argentina se cayó más que Chile en lo físico, pasa netamente por el planteamiento, te estás jugando un Mundial".

"Faltan tres fechas, ojalá haya un milagro, pero el ADN de esta selección es ir a buscar, aunque tengan 30 años. Perfecto, no se puede hacer los 90, pero sí 30. Hoy faltó Vidal y se notó demasiado. Jugadores hay, lo que faltó es idea de juego", cerró.