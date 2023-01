La Roja Sub 20 derrotó a Bolivia con lo justo y sigue viva en el Sudamericano Sub 20, pero la forma en que lo hizo le valió la crítica de un histórico quien no perdona el mal juego que se exhibió anoche.

Histórico de la Selección Chilena sepulta el juego de La Roja Sub 20 y hace curiosa comparación: "Es como la U, puro pelotazo"

La Selección Chilena Sub 20 mantiene viva las chances de clasificar al hexagonal final en el Sudamericano Sub 20 de Colombia después de haber derrotado en un sufrido partido a Bolivia por la cuenta mínima.

El único gol del partido lo hizo Lucas Assadi, quien no venía siendo considerado de titular y ahora respondió con un auténtico golazo que le dio respiro a Chile en sus intenciones de poder clasificar al mundial de la categoría.

Así formó Chile ayer. | Foto: Archivo

“Chile mostró muy poco. Me extraña que jugadores como Lucas Assadi no hayan sido titulares en los partidos anteriores, arrancó analizando Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador del balompié nacional.

Neira no entiende la suplencia de la joya de Universidad de Chile: “Assadi es un chico que jugó siempre, ¿cómo no le va dar la confianza suficiente Ormazábal? Él tiene que ser el 10 de la Selección Chilena adulta sin ningún problema porque no hay otro. Es raro que haya quedado en el banco dos partidos”.

En el cierre, el ex jugador tuvo una curiosa analogía donde pone en paralelo el mal juego exhibido por Chile a la par con el de Universidad de Chile: “El juego de Chile es raro, es puro pelotazo, es como la U. No sé qué pasa con La Roja realmente”, remató.