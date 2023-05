La Selección Chilena comenzará en un par de semanas más la preparación para los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia de la próxima Fecha FIFA de junio próximo. Para este duelo, el técnico Eduardo Berizzo debe ver si convoca o no a Brayan Cortés, quien vive un momento complejo en Colo Colo y ahora sólo es suplente de Fernando de Paul.

"Para mí es un piso para convocar que el futbolista, sea donde sea, es que esté jugando regularmente (...) ¿Brayan Cortés? No sería convocado. Si es suplente de Colo Colo, no lo llamo", explicó Berizzo en una charla que tuvo con periodistas según lo que replicó LUN.

Ahora, la interrogante es: ¿Quién podría estar del medio local sí Cortés no está en la nómina? Varios arqueros postularon a algunos goleros que podrían jugarse las fichas en La Roja pensando en lo que se avecina en septiembre próximo con el inicio de las Clasificatorias ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Chile.

Brayan Cortés no sería convocado a la próxima nómina de Chile por su mal presente en Colo Colo (Photosport)

El ex arquero de Universidad Católica y Cobreloa, Leonardo Canales, entregó varios candidatos a quedarse con el arco de la Selección Chilena, aunque él apuesta por uno solo que también defendió a la UC en antaño.

"Siempre he dicho que Sebastián Pérez no es un proyecto, es una realidad. Viene en alza de nuevo en su juego. Le afectó el hecho de no tener continuidad en Católica y la está recuperando. Eso le da la razón en el sentido que no lleve a otros jugadores. Para mí, Sebastián Pérez, Gabriel Castellón y el Nacho González pueden estar, aunque el indicado para mí es el Zanahoria Pérez", explicó el Batman a Bolavip.

Luego, el ex arquero de la Selección Chilena, Óscar Wirth, es lapidario respecto a si existen o no indicados para jugar con la Roja en la portería con el fin de buscar el relevo a Claudio Bravo.

"La verdad para la Selección, no. Esto es subjetivo, por lo que veo y la manera de proeder, por los goles que le hacen, Bravo va a estar lesionado y va a jugar. Ese puesto se ha dejado estar. No veo ninguno que se acerque para entregarle la confianza. Sin estar de acuerdo creo que Cortés, aunque sea suplente, podría estar. Siento que no es lo mejor, pero es lo menos malo.

Luego, el también histórico de la Roja y que jugó en Universidad de Chile, Eduardo Fournier, entregó un listado por dónde podría decantar Berizzo tras el portazo a Brayan Cortés.

"Los nombres están muy parejo. Han hecho una buena campaña. Es una decisión que debe tomar el técnico. Me gustan varios nombres como Ignacio (González), Zanahoria (Sebastián Pérez), Mono Sánchez por qué no se pueden sacar más. No olvidar tampoco a Gabriel Castellón, quien está haciendo una campaña muy buena. Creo que Chile tiene para suplir a Cortés y estos que nombré están haciendo un buen año", explicó el ex golero de Cobreloa