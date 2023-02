Bam Bam cree que cualquier recambio en el equipo de todos debe ser natural, no apurado y que hoy no ve quién pueda reemplazar a los cracks que le dieron dos Copa América al país.

Una de las interrogantes que existe de cara al nuevo proceso eliminatorio rumbo al Mundial que se desarrollará en América del Norte es si Chile debe o no prescindir de la gloriosa Generación Dorada que tuvo una buena participación en la Copa del Mundo 2014 y que ganó las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América.

En ese sentido Iván Zamorano en conversación con La Tercera se mostró muy dudoso del reemplazo de los cracks y explica el por qué.

"No sé si de alguna manera existe hoy un recambio tan importante como para desechar a la Generación Dorada", indicó.

Agregando que "si no aparece alguien mejor que Alexis, mejor que Vidal, que Medel, que Bravo… No se tiene que dar un corte definitivo porque sí, porque están mayores. Todo se tiene que dar de forma natural y nada exigido".

Iván Zamorano sigue apostando por la Generación Dorada (Archivo)

Por último Bam Bam Zamorano le mandó un importante consejo a las jóvenes promesasd de nuestro fútbol. "Yo me fui con 20 años y no tuve ningún problema. Me adapté muy bien a un fútbol muy exigente como el europeo. Lo que sí hay que tener es carácter, personalidad, porque no es solamente el nivel futbolístico. Es difícil salir del fútbol chileno y más difícil es salir y poder jugar en el fútbol europeo", cerró.