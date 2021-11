Un triunfo vital se llevó la Selección Chilena de Asunción, Paraguay. La Roja derrotó por 1-0 a la Albirroja y quedó en zona de clasificación directa, todo a la espera de lo que haga Uruguay contra Argentina en el último partido de la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si hay alguien que ha apoyado a los jugadores y al Equipo de Todos es el ex arquero Johnny Herrera. El actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports se mostró feliz por los tres puntos y realizó un optimista análisis del encuentro.

"Cuántas veces puteamos por esa pelota. Después de eso dice algo y después el partido fue todo para Chile. Era un equipo entregado Paraguay. Es cuento pasado el defender pelotas paradas, cuando antes nos hicieron daño. Hoy tienes centrales de un metro 90", comenzó diciendo Herrera.

Todos los elogios de Herrera fueron para dos futbolistas del seleccionado nacional: Ben Brereton y Arturo Vidal. "Con Brereton y Vidal tienes a cinco, ganan. Chao", detalló el ex guardameta de la Universidad de Chile y Everton, entre otros clubes.

"Me cansé de defender a Chile cuando jubilaban a toda la selección. No creo que cambiaran tanto. Ganamos de pelota parada, no hay diferencia. Con Bolivia llegamos 20 veces y empatamos. Creo que la suerte está de nuestro lado, el palo que tuvo Bravo normalmente es gol", agregó.

Finalmente, Herrera se mostró ilusionado de cara al futuro de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas. "Las veces que Chile ganó en Bolivia, fue al Mundial. Hoy, como nunca, dependemos de nosotros. Confiemos", cerró.