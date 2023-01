El ex seleccionado nacional fue tajante con respecto a la eliminación de la Selección Chilena Sub 20 del Sudamericano.

Jorge Aravena sin piedad con Chile Sub 20: "Quedar eliminados y no conseguir el resultado es feo"

La Selección Chilena Sub 20 no pudo conseguir el objetivo de clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Colombia. El cuadro dirigido por Patricio Ormazábal cayó por 1-0 y se despidió del torneo con dos derrotas, un empate y una victoria.

La Roja tenía que ganar e incluso un empate le servía ante Venezuela para entrar a la fase final del certamen e ir a la lucha por un cupo para clasificar al Mundial de Indonesia que se jugará este año.

Ante la eliminación de Chile, Jorge Aravena conversó con Bolavip Chile y aseguró que se mostró contrariado por lo ocurrido, más aún afirmando que la clasificación dependía netamente del equipo nacional.

"Quedar eliminados y no conseguir un resultado ante Venezuela la verdad que es feo. Empatando o ganando clasificábamos a al siguiente ronda, pero hemos perdido y la verdad que es triste", afirmó el 'Mortero.

En cuanto a lo mostrado por el equipo durante el Sudamericano, Aravena no vacila en asegurar que Ormazábal trabajó en encontrar el mejor equipo, pero que lamentablemente no se consiguió.

"No me cabe ninguna duda que Pato (Ormazábal) trabajó duro por conseguir el mejor equipo y los mejores jugadores para la selección, pero no le resultó en el Sudamericano definitivamente", agregó el ex seleccionado.

Chile cayó por la mínima ante Venezuela y quedó eliminado del torneo | Foto: Nelson Ríos | FFCh

Por último, expresó que lo que más le inquieta es la casi nula suma de jugadores para la Selección mayor y solo puso cerca de aquella línea a Lucas Assadi.

"Me preocupa profundamente que no aparecen figuras para el reemplazo en la selección absoluta. Tal vez Lucas Assadi, es un jugador que desde que debutó en la U siempre me ha gustado, porque es muy atrevido para jugar. Va y te encara, pero no es mucho lo que se ve", cerró.