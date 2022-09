Ya con la formación confirmada de Eduardo Berizzo para el partido amistoso de Chile ante Marruecos, las reacciones no se dejaron esperar. Jorge Valdivia encontró contradictorio ir desde el arranque con Charles Aránguiz y la no convocatoria de Claudio Bravo, siendo que ambos no vienen jugando.

Eduardo Berizzo ya confirmó la oncena de Chile para enfrentar a Marruecos esta tarde en Barcelona, España y tiene un par de cambios que en la previa, no parecían que sería así.

Y llama la atención que Charles Aránguiz sea titular en esta ocasión. El Príncipe no viene jugando con mayor regularidad en el Bayer Leverkusen, sin embargo hoy irá desde el arranque en La Roja.

Algo que llamó la atención de Jorge Valdivia. El Mago en Los Tenores de Radio ADN dijo verse sorprendido por la elección que hace el estratega argentino de acara al duelo ante los africanos.



"Nos sorprendió a todos Berizzo. Nadie daba a Charles ni a Juan Delgado, pero decide por los dos. Nos desarmó todo tipo de planificación o estructura táctica en la cancha, Berizzo. Puede jugar perfectamente con una línea de cuatro como una línea de tres, ya no me atrevo a decir nada luego de esta formación", señaló Valdivia.

No obstante, hay otro tema que altera al 10 y es el porqué no está el portero Claudio Bravo y mantiene un discurso, que se contrapone con lo de la titularidad del puentealtino. "Hay mucha contradicción, porque uno escucha las declaraciones de Berizzo, porque dice y expresa que la no nominación de Claudio Bravo refleja la poca actividad que viene teniendo en el Betis y ahora resulta que Charles, que también viene jugando poco, a mi me encantaría cierto que él juegue en Alemania todos los partidos porque es un jugador extraordinario y que le aporta siempre cuando juega por la selección, pero lamentablemente no viene jugando", dijo el Mago.

El ex mundialista siguió con su argumentación y dijo que "estábamos revisando sus últimos partidos, jugó los últimos minutos ante el Atlético, reemplazó a Exequiel Palacios finalizando el primer tiempo, en otro ingresó al minuto 60 que le vi, entonces viene jugando poco".

Valdivia, puntualizó que "me gustaría que pueda (Aránguiz) jugar todos los partidos en Alemania porque va a ser un jugador importantísimo en la era Berizzo, pero no coincide las declaraciones del Toto en relación a Claudio y meter a Charles en la titularidad en el día de hoy", finalizó.