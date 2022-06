La Selección Chilena no pudo doblegar la férrea defensa de la Selección de Ghana e igualó 0-0 en los 90 minutos de partido, donde la Roja llegó a estar con dos hombres más, pero esta situación no pudo ser aprovechada por el elenco dirigido por Eduardo Berizzo.

El compromiso se fue a la tanda de penales para definir el tercer lugar del torneo nipón, fue ahí que los ghaneses estuvieron más certeros a la hora de definir y se quedaron con el partido. Hay que recordar que el unico tanto convertido de penal fue por obra de Ronnie Fernández, quien luego de anotar fue a la cámara y le dio un beso al escudo chileno.

Esta situación generó algunas críticas por parte de los cibernautas en las diversas redes sociales por el contexto del partido y la situación que vive la Roja tras quedar afuera del próximo Mundial de Qatar 2022.

El panelista de de Pauta de Juego, José Luis Villanueva, tuvo palabras para este momento que vivió el delantero de la Universidad de Chile y lo aconsejó.

"Habrá que ver las exigencias que había para llevar, porque en una de esas te dicen que hay que llevar tantos jugadores de tal edad, pero hay muchos errores de llevar a jugadores que ya está pasados en edad y ya no fueron", partio diciendo el panelista del programa radial.

Fernández celebrando su primera anotación con la camiseta de la Roja | Foto: Comunicaciones ANFP

"Quiero que se entienda bien, esto no es contra Ronnie (Fernández) en particular, es lo que refleja lo que hizo y puede ser un detalle, pero es para no redundar tanto", agregó el ex futbolista de Racing de Avellaneda y la Universidad Católica.

"Hay que entender el contexto de lo que somos y en lo que estamos. Yo se que es su primer gol por la Selección Chilena y es una definición a penales, perfecto, pero hoy el momento es para meter ese gol y agachar la cabeza e irse para la mitad de la cancha, no es para mirar la cámara y darle un beso al escudo. Yo se que es bacán convertir, pero yo creo que el fútbol chileno no entiende el contexto en el que estamos", cerró.