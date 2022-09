Chile se encuentra en Europa disputando encuentros amistosos como preparación para el nuevo proceso que encabeza Eduardo Berizzo. Sin embargo, La Roja todavía no logra ganar.

La selección nacional cayó en su primer partido de esta gira ante Marruecos, en un encuentro donde La Roja se vio superada por un rival que demostró las credenciales que la llevaron al próximo mundial de Qatar 2022. 2-0 fue el marcador para los africanos, donde más allá de algunas llegadas puntuales, se careció de una idea de juego clara a la hora de generar ataque.

Si bien el proceso de Berizzo recién arranca, los números en cuatro encuentros no acompañan para nada. El DT argentino todavía no sabe de victorias con el buzo de Chile, además de que el equipo tampoco ha podido convertir. La situación refleja el poco poder de fuego y la falta de una idea futbolística en el último, ya que más allá de la era de Toto, La Roja no gana desde el 1 febrero de este año, sumando seis partidos en total sin ganar ni anotar.

¿Cuándo juega Chile con Qatar?

Las penas del fútbol se pasan con fútbol y Chile rápidamente tendrá la oportunidad de dar vuelta la página. El martes 27 de septiembre a las 14:00 La Roja enfrentará a Qatar en Austria, donde Berizzo buscará su primera alegría en el seleccionado nacional.