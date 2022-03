El ex futbolista de Colo Colo confía plenamente en una posible clasificación de la Roja y advierte: "Es raro que para este grupo la fe esté por encima de su calidad".

Cada vez falta menos para el trascendental encuentro de la Selección Chilena y la Selección de Uruguay en San Carlos de Apoquindo por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La Roja se juega el todo por el todo ante la Celeste y deberá esperar otros resultados: esperar que Perú y Colombia no sumen de a tres en sus respectivos duales ante Paraguay de local y Venezuela de visitante.

El panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, Marcelo Barticciotto, hizo una reflexión en la antesala del cotejo que llamó la atención de los seguidores de la radio nacional.

"Llamelo como usted quiera: El Último Baile, El Último Sueño o La Última Chance, ya sea como le llame es lo último y se llega hasta esta instancia no por estas dos últimas fechas,sino por los puntos perdidos durante el transcurso de las Eliminatorias, puntos que en otros tiempos eran ganados y se contaban a favor", partió diciendo el Barti.

"Esta generación tiene mérito de sobra y no hay nada que reprocharles, eso sí la pena que da es que no consiga el boleto a Qatar, es que siempre dependió de si mismo y ahora no, ahora depende de otros resultados", agregó.

"¿Difícil? Si ¿Descabellado? No. En el fútbol todo es posible y raro que para este grupo la fe esté por encima de su calidad y de su fútbol. En las situaciones límites a veces hay que creer y aferrarse a todo. Yo elijo creer y estoy seguro que ustedes también", sentenció el ex futbolista.