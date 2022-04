¿Le da un portazo a La Roja?: Manuel Pellegrini se expresa a lo que sería su vinculo con La Roja: "A mi dirigir un club me gusta más que las Selecciones"

Manuel Pellegrini vive momentos de glorias en el fútbol español en estos momentos, todo esto gracias a la gran temporada que lleva con el Real Betis durante este 2022, en donde hace menos de una semana logró obtener un histórico título: La Copa del Rey.

Ante aquello, el gran gestor de esta memorable campaña para el conjunto Bético como lo es el Ingeniero, habló con Keno Trotamundos sobre una multitud de temas ligados a Chile: Pasando de la Selección a Claudio Bravo, tema que abordó en primera instancia en donde explicó la llegada del Capitán de La Roja al Betis.

"Cuando tienes a un jugador que pasó por Barça, Manchester City sabes que te va a dar un plus. Él terminaba contrato, conocía la Liga a la perfección, así que la decisión fue fácil", inició expresando Pellegrini.

Siguiendo la misma línea, el Ingeniero fue consultado si ha pensado en tener a jugadores como Alexis Sánchez o Arturo Vidal en su Real Betis, a lo que Pellegrini responde que sus aspiraciones económicas lo alejan del club Albiverde.

"Es muy difícil para los chilenos triunfar en Europa. La carrera que han hecho estos chicos es muy meritoria. Lamentablemente son jugadores con unas aspiraciones económicas que el Betis no se puede permitir. Es una cuestión de presupuesto.", explicó el estratega.

Finalmente, Pellegrini comentó dos temas ligados a La Roja, primero fue sobre la continuidad de los jugadores que forman parte de la Generación Dorada y si debiesen seguir formando parte de la Selección y, además, comentó sobre su posibilidad de dirigir a Chile en un futuro.

"Creo que aún tienen nivel. Cuando ya no sean capaces entiendo la duda, pero estamos viendo a Alexis y Arturo en el Inter, a Claudio aquí en el Betis. Si ya no tuvieran nivel no jugarían en clubes de este nivel"

"A mi dirigir un club me gusta más que las selecciones. El trabajo de seleccionador es más administrativo con menos tiempo de cancha. Simplemente no es mi perfil", cerró.