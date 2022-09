Luego de la segunda derrota de la demanda chilena ante la FIFA por el jugador Byron Castillo, Leonardo el Pollo Véliz le aconseja a la ANFP no ir al TAS porque estamos haciendo el "ridículo", además comparó a Milad con un humorista y al abogado Eduardo Carlezzo con un mago.

La FIFA ratificó el fallo de primera instancia sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo y dejó las cosas tal cuál están: Ecuador al Mundial de Qatar 2022 y Chile con la posibilidad de acudir al TAS como última instancia.

Leonardo Véliz en conversación con Redgol pide que la ANFP no siga con la telenovela y comience a pensar en el próximo Mundial, es decir no tomar el último recurso que le queda.

"La FIFA nunca ha perdido en casos así, aunque recurran al TAS ahora, yo creo que ya está. Chile no va al Mundial y no podría recurrir al TAS, vamos a seguir haciendo el ridículo, nos hemos ganado un enemigo más como los ecuatorianos", afirmó.

Agregando que "lo que se perdió en cancha se perdió, él no era un jugador preponderante o que nos hubiera hecho un gol decisivo. Eso es lo que puedo decir, lo de FIFA es la palabra final. No pensé que Chile tuviera posibilidades, estando la FIFA de por medio no hay vuelta quedarle".

Byron Castillo es ecuatoriano según el fallo de la FIFA

El Pollo sin pelos en la lengua asegura que "la FIFA es una organización que no es limpia ni reaccionaria. Actúa, no reacciona, por lo menos aplicando justicia. Es como el gobierno de Chile. Pero es irrisorio lo que ha pasado, hay que ver si es colombiano o ecuatoriano".

Eso sí, no sólo el órgano que controla el fútbol mundial fue objeto de críticas para Leonardo Véliz, puesto que también se la agarró con las autoridades nacionales.

"Como se dice, a la FIFA no más. Chile se ilusionó y, como vi por ahí por Twitter, Eduardo Carlezzo se las dio David Copperfield y Pablo Milad de Edo Caroe", cerró.