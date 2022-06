El histórico ex jugador de La Roja no dejó pasar la oportunidad de comentar el fallo de la FIFA por el caso Byron Castillo y lanzó declaraciones de duro calibre justificando que Ecuador estará en Qatar 2022 porque "el dinero lo explica todo".

El fallo de la FIFA por el caso Byron Castillo tenía ilusionado a todo un país con la posibilidad de que la Selección Chilena pudiera meterse -vía escritorio- en el Mundial de Qatar 2022 tras no haber podido realizarlo en cancha en las clasificatorias.

Finalmente, nada de eso sucedió y los argumentos expuestos por el abogado brasileño, Eduardo Carlezzo, no sirvieron de nada en las oficinas del ente rector del fútbol mundial, quienes decidieron mantener a Ecuador y Byron Castillo sin ningún tipo de sanciones pese a las evidencias que mostró el jurista brasileño.

Si hay un ex jugador de La Roja que es voz autorizada para hablar de Chile y, cada vez que lo hace alguien sale herido, es Leonardo Véliz. El ‘Pollo’, ex mundialista en Alemania 1974, sacó la metralleta con los amigos de RedGol y no dejó a nadie vivo.

Pollo Véliz estalló contra la FIFA. | Foto: Guillermo Salazar

“Chile se va para la casa, porque el tiempo va jugar en contra (…) Voy a decir, bajo una vulgar ecuación, que el dinero lo explica todo. Aquí prácticamente el reglamento todos dicen que tiene espíritu y letra, y acá no se aplicó la letra, se aplicó el espíritu”, comenzó diciendo.

Véliz asegura que en la FIFA no se aplicó el reglamento en su totalidad: “La letra esa, incluso esa letra chica que uno no lee, no se aplicó. Porque a través de una trampa de los ecuatorianos, Chile logra ser invisibilizado en el mundo del fútbol. No vamos a poder ir porque realmente la FIFA ya lo de terminó, aunque se vaya a reclamar al TAS, va a pasar el tiempo y eso se demora quizás cuánto tiempo y no vamos a poder optar por ir, ya va a ser todo muy encima”, complementó.

Combos iba, combos venían: “Creo que esto ha sido un manchón para la FIFA, a pesar de todos los argumentos que diga Ecuador, pero el muchacho es colombiano según el abogado brasileño que defendió a Chile, con certificado de nacimiento mediante, y el muchacho no es ecuatoriano y jugó”.

En el cierre, Véliz asegura que “Esto realmente a la FIFA le va pesar bastante, no sé qué le puede pasar a Ecuador después del Mundial, si los van a castigar o no, lo poco prolijos que fueron en seleccionar a sus jugadores y saber sus nacionalidades, incluso se dice que Castillo tiene tres años más, todo eso desata confusión sobre lo que es y lo que no es, qué es correcto y qué no es correcto, y en el fútbol se aplican muchas trampas, muchas faltas de éticas y se transgreden los valores, pero en otras actividades de la sociedad se aplica la letra, pero aquí en el fútbol se aplicó el espíritu deportivo y lo ganó Ecuador en cancha”, remató.