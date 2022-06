La Selección Chilena tuvo su amistoso ante Corea del Sur durante este lunes y en lo que fue el estreno de Eduardo Berizzo en la banca de La Roja. Sin embargo, el resultado no logró ser positivo, ya que los asiáticos se impusieron.

Pero más allá de eso, el entrenador argentino busca darle rodaje a su forma de juego y que eso se vaya plasmando a medida que se sumen horas de trabajo y partidos en el futuro, pensando en las próximas Eliminatorias.

Juan Carlos Letelier conversó con Bolavip Chile y fue consultado sobre el debut del lateral belga-chileno Nayel Mehssatou, quien hizo su estreno con la selección adulta de nuestro país y dejó buenas sensaciones, tal como asegura el ex delantero.

"Creo que fue una buena presentación siendo que primera vez juega por Chile, lo demás es lo normal de Chile, jugadores que conocemos. Creo que no se puede en este partido hablar más de lo que fue, hasta cuando Berizzo sepa lo que quiere. El equipo seleccionado fue más que nada hecho antes de que llegara, los que viajaban", aseguró Letelier.

En cuanto al juego mostrado por Chile, el ex atacante dijo. "Es que no fue un partido que se marcaron diferencias, las diferencias fueron los goles nada más que eso, pero no hubo una gran diferencia de Corea hacia Chile y que con uno menos a pesar de todo, igual aguantó bastante el partido. Para mí no es un partido que marca la diferencia Corea o que Chile marca una diferencia en lo que es lo futbolístico. Creo que fue un partido parejo".

El lateral debutó este lunes con La Roja en el amistoso ante Corea | Foto: LaRoja, Twitter

Por último, fue consultado si hubo alguien más que destacar a excepción de Mehssatou. "Al único, creo que fue el único que anduvo en una situación mejor que todo el plantel. Bueno, a Gary todos sabemos, lo pusieron en una posición diferente para que ordenara el mediocampo, pero ahí con la velocidad de los coreanos nos pasaron a llevar un poco".