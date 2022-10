Manuel Pellegrini le abre las puertas a dirigir la Selección Chilena: "Si hay un proyecto serio, yo feliz me podría hacer cargo"

Sin duda que uno de los grandes exponentes hoy en día en el área de director técnico a nivel nacional es Manuel Pellegrini, quien tras su gran carrera que ha oficiado en el mayor del tiempo en la elite del fútbol europeo, hoy lo tienen encabezando un gran proyecto junto al Betis de España, club con quien está sosteniendo temporadas excepcionales tanto en el Campeonato Español como en las competiciones europeas.

Pero sin duda que, dentro de su gran trayectoria, uno de los grandes desafíos que mucha gente a nivel nacional le solicita es que pueda hacerse cargo de la Selección Chilena, algo a lo que el ‘Ingeniero’ tuvo palabras en una entrevista a ESPN, en donde detalló que le gustaría cerrar su carrera dirigiendo una Selección.

“Para mí sería un orgullo dirigir a una selección que tenga un programa claro de qué es lo que quiere. He hecho una carrera bastante prolongada, en muchos países del mundo, he logrado títulos y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección nacional y dirigiendo en un Mundial”, partió señalando Pellegrini.

Para el hoy estratega del Betis la condicionante de que, si llegase arribar a Chile como DT, le soliciten de manera inmediata el poder ir a Mundial, no lo considera como una obligación, pero que, si se abre a realizar un potente proyecto a futuro, en el cual dentro de este se pueda conseguir dicho objetivo y pueda reforzar las divisiones menores del país.

Pellegrini se abre a dirigir a La Roja | Foto: Getty Images

"Si hay un proyecto serio en Chile, en un determinado momento, donde haya trabajo globalizado a través de las divisiones inferiores, del campeonato, de los clubes, que permita aspirar a llegar a un Mundial con una base sólida, yo feliz me podría hacer cargo”, explicó en ESPN.

Finalmente, Pellegrini detalló en que, dentro de su gran currículum como entrenador, siente un vacío en su carrera, el cual cree que puede ser cumplido con el poder dirigir la Selección Chilena en un futuro.

“Con lo que me falta por hacer, por supuesto que hay un espacio que me encantaría llenarlo con la posibilidad de realizar un trabajo en conjunto, con una directiva seria que quiera desarrollar el fútbol chileno para poder llegar a un Mundial a través de una base y no por unos resultados fortuitos en un año”, cerró.