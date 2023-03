Un duelo complicado, pero que finalmente Chile lo pudo dar vuelta, fue el presenciado la noche del lunes en el Estadio Monumental y que favoreció a La Roja por tres goles a dos donde gran mérito tuvoAlexis Sánchez en un compromiso que se estaba complicando y que desde luego, dejaba en tela de juicio al técnico, Eduardo Berizzo.

Pero el combinado nacional ganó y al menos, se calman las aguas de cara a lo que viene próximamente. Pero, reiterando el concepto, importante fue el ingreso del hombre del Marsella para provocar el desnivel en un cotejo que se presentaba muy adverso. A eso sumar, importantes valores que ingresaron en el segundo tiempo como por ejemplo, el atacante de Universidad Católica, Alexander Aravena, que dejó una muy grata impresión entre los hinchas y expertos.

De todos modos, hay gente del fútbol que no se marea tanto con el desempeño del Monito, donde sí reconocen que lo hizo bien, pero que hay un factor importante en ese nivel mostrado y es Alexis Sánchez.

Marcos González dialogó con Bolavip y comentó esta situación donde le entregó todas las estrellas al tocopillano. "Alexis es el salvador y a quién pongas al lado de él se va a ver bien, esa es la realidad. Aravena entró bien, todos se vieron bien en el segundo tiempo. Tenían juego, tenían espacio, Alexis puede tener la pelota y se saca dos o tres jugadores y puedes tener espacios más libres porque él se lleva todas las marcas", sentenció.

Nuevamente, el ex seleccionado nacional ensalzó la figura del Niño Maravilla y no quiere ni pensar cuando este no pueda estar. "Lamentablemente no tenemos cinco o seis Alexis dentro del campo de juego y eso complica. Yo creo que Alexis entró y le cambió la cara a Chile, pero no se si eso se va a repetir en todos los partidos. El día en que él se lesione volveremos a esos siete partidos en que no hicimos goles. Vamos a tener que mejorar muchas cosas, pero estando Alexis dentro del campo de juego, todo es más fácil", enfatizó.

Marcos González realza la figura de Alexis Sánchez (Agencia Uno)

Finalmente, tuvo comentarios respecto al desempeño de Arturo Vidal, quien fue un tanto cuestionado por su desempeño en macul. "No estoy de acuerdo (con las críticas). A Vidal lo sacaron de su posición, tiene que tomar otro rol y no es el que más le acomoda. Entonces si sacamos a Arturo de su posición, se va a incomodar", cerró Lobo del Aire.