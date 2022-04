Martín Lasarte se despidió de la Selección Chilena sin lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El entrenador uruguayo no pudo conseguir el boleto y que finalmente no pudo seguir al mando del elenco nacional, considerando que las peticiones de uno de los referentes de la selección fue que el técnico debía seguir al mando del equipo.

El entrenador charrúa se sometió a una última conferencia de prensa en el momento de su despedida, en la que realizó un profundo análisis en la comparativa que tiene el fútbol chileno a nivel sudamericano donde se contextualizó a que son los mismos jugadores que están competiendo en la élite del fútbol europeo.

“Hoy ya no estoy, me estoy despidiendo, creo que debe ser así y no escapando y mandando un saludo de lejos. Pero permítanme, con todo lo que pueden pensar ustedes, decir que yo soy pro-Chile, me han tratado muy bien acá. Es hora de morder la situación, no mirarla, hincarle el diente, sino se harás más complicada”, comenzaba argumentando.

No obstante, el técnico continuó al respecto señalando que “Puede que me falte alguno, pero pienso en Alarcón, Pulgar, Galdames y creo que ninguno más ha ido a Europa, compiten y no compiten. Hay una realidad. A excepción de Brasil y Argentina, la competencia en Sudamérica es distinta, están siempre los mismos en los torneos internacionales”.

Además, agregó que “Los futbolistas chilenos deben competir en otras ligas, no sé la forma, hay que buscarla, un convenio, sé que hay gente interesada que lo está haciendo, pero hay que hacerlo. El fútbol ya no pide sólo un caño o una jopeada, está bueno, o pegarle a la pelota, pero hoy pide velocidad, morfología, yo era alto con 1,80 cuando jugaba, hoy es normal para abajo”.

Finalmente, el técnico con paso en el fútbol chileno señaló que “Pide otras cosas, y otras técnicas y tácticas. Está bien que la culpa es sólo del entrenador, pero si nos quedamos en eso, seguiremos en el mismo camino. Hubo responsabilidad, pero hay otros aspectos donde se debe hincar el diente. Cuatro años pasan volando y ojalá no nos tome la próxima pensando en lo fantástico del pasado”.

La Selección Chilena de ahora en más deberá preparar lo que será el análisis de su próximo entrenador, en la cual hasta el momento se estará trabajando con un equipo interinato con miras a los partidos amistosos que se puedan avecinar.