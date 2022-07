Pablo Milad, presidente de la ANFP, espera mayor resonancia por los cambios que ha realizado y afirma que "todos de cierta forma" son responsables de no llevar a la Roja al Mundial de Qatar 2022.

Pablo Milad le responde a sus detractores y alza la voz sobre la no clasificación de Chile al Mundial: "Es un sabor amargo, la verdad es que estuve noches sin dormir"

La no clasificación de la Selección Chilena sigue rondando en la cabeza de todos los chilenos. Si bien la Roja y los distintos dirigentes de la ANFP no pierden la fe y esperan una respuesta por apelación ante la FIFA en el caso Byron Castillo, todo parece indicar que esta será nuevamente negativa.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se tomó un momento para conversar con el canal de Instagram de la Comunidad Palestina en Chile, programa donde dejó varias cosas interesantes.

"Nosotros hemos hechos grandes cambios en la ANFP desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de modificaciones que no han tenido la resonancia que esperaría uno por grandes cambios históricos que se han hecho. Ahora, estamos a punto de presentar los nuevos estatutos que van a marcar un antes y después en el fútbol y con la inclusión de la mujer dentro del fútbol", partió diciendo el mandamás de la ANFP.

Milad se sincera sobre la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 | Foto: Archivo

"El hecho de no clasificar al Mundial de Qatar, deportivamente es un sabor amargo que uno tiene porque detrás de un dirigente hay una familia y la gente es cruel, la gente te manosea, habla de tu ideonidad, de tu honestidad y de muchas cosas que no te conoce y ellos no saben cómo ha sido que uno entrega el proceso día a día. La verdad es que estuve noches sin dormir", recalcó Milad.

"Hay que asumir que tenemos que hacer un cambio, que estamos trabajando en un cambio, que hay que asumir la responsabilidad entre todos para producir un gran cambio, no solo el presidente de la ANFP es el culpable de la no clasificación, somos todos de cierta forma porque todos los que trabajamos en esta actividad hay que asumir responsabilidades", sentenció.

Hay que recordar que Milad llegó a su actual cargo el 30 de julio de 2020 tras ser presidente de Curicó Unido e Intendente de la Región del Maule.