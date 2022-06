A dos días del fallo de la FIFA por el reclamo de la ANFP ante la inscripción de Byron Castillo, el histórico ex jugador de la Selección Chilena, Patricio Yáñez, cree que ya no hay ninguna chance de decir presente en Qatar 2022 e incluso bromeó con 'cambiar sus pasajes'.

En 48 horas, la ANFP debería ser notificada por la FIFA de la respuesta final del ente rector del fútbol mundial por la denuncia que se hizo en contra de Byron Castillo y su irregular inscripción como jugador elegible para la Selección de Ecuador.

Ayer, el abogado brasileño de la ANFP, Eduardo Carlezzo, dio una extensa conferencia de prensa donde dejó muy en claro que el jugador no es ecuatoriano y es colombiano. Además, anunció que en caso de ser desfavorable el fallo acudirán a todas las instancias para apelar que la ley permita.

Uno que no se ilusiona para nada con que La Roja pueda meterse entre los palos al próximo Mundial de Qatar 2022 es Patricio Yáñez, histórico ex jugador de la Selección Chilena quien se refirió al caso Byron Castillo en Deportes en Agricultura.

Pato Yáñez perdió la fe con ir al Mundial de Qatar 2022 con el caso Byron Castillo. | Foto: Getty Images

“Yo creo que esta cuestión de la FIFA va ser blanco o negro, no va haber matices. O no pasa nada, es ecuatoriano, mal Chile y los antecedentes mostrados no abren la posibilidad de que esté mal inscrito por Ecuador o b: yo creo que vamos al Mundial, le quitan los punto a Ecuador y queda la cagada”, avisó de entrada.

Bajo esa misma línea, profundizó diciendo que “No hay dos tintas en esto, porque si dejas las dudas sembradas en una sanción es porque hubo algo raro”, complementó el experimentado ex jugador y ahora hombre de las comunicaciones.

En el cierre, Yáñez le dio un portazo a la ilusión chilena: “El artículo 22 es muy claro cuando sucede una cuestión de este tipo; le quita los puntos al equipo, se los pasa al perdedor en ese momento y eso es como lo básico. Si me preguntas desde el optimismo, yo creo que hay cero opciones. De aquí al viernes anulo los boletos a Qatar”, cerró con ironía.