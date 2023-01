El técnico de la Selección Chilena Sub 20, Patricio Ormazábal, sorprendió a todos con su decisión de dejar fuera a Lucas Assadi ante Ecuador. El DT espera levantar cabeza ante Uruguay.

Patricio Ormazábal cuenta los motivos para dejar fuera a Lucas Assadi del estreno de Chile en el Sudamericano Sub 20

SUDAMERICANO SUB 20

Lucas Assadi es uno de los jugadores con mayor recorrido en la Selección Chilena Sub 20. El volante de la Universidad de Chile viene de una temporada importante para él en el fútbol chileno, que le costó debutar en La Roja adulta con Eduardo Berizzo. Sin embargo, Patricio Ormazábal, en el estreno ante Ecuador, decidió dejarlo en la banca.

Una decisión que fue cuestionado por varios, pero que el DT de La Roja Sub 20 detalló sobre su decisión en un compromiso que terminó 1-1 en Cali. Colombia.

"Fuentealba es un jugador mixto y Maturana también. Fuimos con tres delanteros. Fuimos un equipo con mucho orden, con mucha intensidad. Habíamos jugado con Ecuador y sabíamos que si no emparejábamos en la parte de la intensidad nos pasaban por arriba", dijo en ADN.

Además, Ormazábal apuntó sobre el dejar a Assadi que "el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras. Siempre estuvimos presionando, el equipo fue muy corto, entonces por eso tomamos la decisión. Generalmente, el equipo ha jugado con el 4-3-3 y también con 4-3-2-1 y luego veremos que es lo mejor ante Uruguay".

Lucas Assadi ingresó en el segundo tiempo en La Roja (Agencia Uno)

Ormazábal más allá de eso saca conclusiones positivas de lo realizado por Chile ante los ecuatorianos en suelo colombiano.

"Me quedo con una sensación de tranquilidad porqué competimos. Era lo que habíamos hablado con los jugadores, que teníamos que entregar todo en cada partido para pelear. En ese sentido, me quedo tranquilo. Si analizamos por las jugadas que tuvimos, pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo, pero esto es fútbol. En la primera llegada, ellos igualaron y en el segundo tiempo se equilibró todo. Esto es así", sentenció.

Sobre el gol anulado, el técnico de La Rojita sentenció que "me dijeron que hubo una pelota que creo que fue gol y parece que sí. Me dijeron después el partido. Me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores, da aire y nos deja claro que se puede".