Consumada la eliminación de la selección chilena Sub 20 del sudamericano tras caer por un gol a cero ante Venezuela, los dardos apuntaron al técnico Patricio Ormazábal por su magro desempeño y poca capacidad de llevar a cabo el proceso. A eso añadir que el equipo nacional nunca mostró un fondo futbolístico que haya hecho entusiasmar a la parcialidad.

Tras la derrota en Cali, el estratega dialogó en extenso con Radio ADN y acá hacemos un repaso de sus principales alcances luego de la eliminación ante la vinotinto y que ya son 10 años en que La Roja no avanza al hexagonal final.

El análisis del partido

"Llegamos con la posibilidad que con un empate, clasificábamos. Tuvimos la fatalidad del penal y después sabíamos que todo se iba a cerrar y nos iba a costar jugar ante un buen equipo como Venezuela. Dejamos pasar la oportunidad".

La autocrítica

"Estamos recién organizándonos, pero obviamente hay autocrítica. Yo elijo a los jugadores, elegí a estos 23, el que planifica los partidos y claramente hay un grado de culpa importante en nosotros. Más en frío hay que darle una vuelta".

¿Pudo haber sido el físico un aspecto que perjudicó a Chile?

"El primer partido con Ecuador era lo que veníamos mostrando en los amistosos ante Brasil y el propio Uruguay. Pero este es otro tipo de torneo, jugamos cada 48 horas y ante Uruguay entramos dormidos y en un torneo como este, eso te mata. Era nuestra final, pero nos encontramos con la fatalidad del penal, es de otro partido. Nos vamos tristes".

La decisión de dejar a Darío Osorio en el banco de suplentes

"Todas las decisiones que tomamos es por lo que hacen con nosotros, no lo que hacen con sus equipos o lo que se especula que puedan ir a un equipo. Las decisiones se van tomando según los rendimientos y de lo que hacen acá, en nuestros entrenamientos o nuestras planificaciones. No por el ruido externo, es importante lo que hagan en sus clubes, pero decidimos por lo que vemos acá".

¿Se va dólido?

"Estamos muy dolidos por la derrota y era nuestro primer objetivo pasar esta ronda. Si hay un lugar donde quería estar era disputando esta final. Es experiencia como entrenador, pero es un golpe durísimo en lo personal. Era un objetivo y no lo logramos y la pena que estamos defendiendo a un país, hay mucha gente detrás. Me siento decepcionado".

Que Chile no haya clasificado al hexagonal en los últimos diez años

"Yo me hago cargo de lo que me tocó a mi. Desde el primer día lo dijimos, queremos competir y no lo pudimos lograr. Venezuela fue mejor, peor no supimos pasar a la siguiente ronda. Era el primer objetivo y luego ver si podíamos conseguir un cupo al mundial".

¿Cómo estaban los jugadores tras la derrota?

"Golpeados. Son horas de trabajo y estábamos muy ilusionados. Hya un rival que te pone trabas y se jugaron a muerte defender el gol. Pero como dije, estamos todos golpeados. Hay que seguir con estos chicos y a ellos les debe servir esta experiencia. En el fútbol hay que levantarse muy rápido".

El deseo de seguir al mando

"Sí, obvio. Quien no quiera estar en la selección chilena diría una mentira. Todos los entrenadores, nuestro sueño es estar en la selección. Es un privilegio estar acá, lo he aprovechado y trabajado mucho, es por eso que estoy dolido. No pudimos pasar y es paerte del juego".

Ahora, la selección retornará al país y se comienza la planificación de los Juegos Panamericanos, donde seguramente, muchos de estos jugadores podrán estar en aquella competición.