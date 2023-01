Patricio Ormazábal y el objetivo al mando de la Sub 20: "Me pidieron formar jugadores, nunca me dijeron que debo clasificar al Mundial"

La Selección Chilena Sub 20 se prepara con todo para el Sudamericano Sub 20, el cual se llevará a cabo en Colombia buscando clasificar al Mundial de la categoría a realizarse en Indonesia.

En conversación con La Tercera, el técnico Patricio Ormazábal fue consultado sobre lo que le ha pedido la ANFP al mando de La Roja Sub 20 y donde aseguró que nadie le ha dicho que clasifique al mundial, sino que formar jugadores para la Sub 23 y la Adulta.

"El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta. Nunca ha venido alguien a decirme 'usted tiene que clasificar al Mundial' o 'su obligación es clasificar al Mundial'. Por lo menos, no he tenido esas conversaciones a nivel oficial", sostuvo.

En cuanto a la realidad con la que miden al entrenador, el ex jugador de Universidad Católica y Universidad de Chile, concuerda con que se basa en los resultados, pues de lo contrario sus chances de seguir al mando de un equipo son bajas.

"Sí, pero es parte del cargo. Estamos seguros de que si logramos eso, más posibilidades vamos a tener. Uno nunca puede asegurar resultados. Sería inventar. Lo otro ya lo sabemos. El técnico que no gana tiene muy pocas posibilidades de seguir. No soy yo. Es ‘parte de’", agregó.

El técnico de La Roja 20 comentó el objetivo que tiene al mando del equipo | Foto: Comunicaciones ANFP

En cuanto al papel a jugar en el Sudamericano, el DT nacional afirmó que "siempre he dicho que el objetivo principal de la selección sub 20 es pasar jugadores mejor preparados a la selección adulta. La mayor cantidad posible. Después, si uno va a la parte objetiva, creo que tenemos que enfocarnos solo en los cuatro primeros partidos que tendremos, que van a ser muy difíciles".

"Esa es la misión. Ir partido a partido, enfrentándolos de la mejor manera. Y lo que nosotros queremos, como ideal es que la gente vea un equipo, se identifique con un equipo que da todo en la cancha, que juega bien, que propone y que diga ‘me gusta este equipo de Chile’. Resultados uno no puede prometer, porque juega contra un rival”, concluyó.