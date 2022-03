Al ex jugador y actual panelista de Deportes Agricultura no le gustó la planificación de La Roja para afrontar estos partidos.

Martín Lasarte y la Selección Chilena dio a conocer a los nombres de los jugadores que dirán presente en los trascendentales duelos por la últimas dos fechas por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Brasil y Uruguay.

El equipo comandado por Ben Brereton, Alexis Sánchez y Arturo Vidal buscará imperiosamente buenos resultados para clasificar directo o intentar ir al repechaje de la próxima cita planetaria.

El panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, analizó la nómina de Machete y criticó la planificación que se realizó para afrontar estos dos cotejos.

" En la nómina están los que tienen que estar. Llama la sorpresa de Luis "Mago" Jiménez pero el entrenador sabrá que quedan dos partidos y tiene que jugársela", comenzó diciendo el ex jugador de La Roja.

"A mí me parece que los jugadores de los equipos chilenos tienen que estar con sus clubes el fin de semana, yo no veo porque tienen que entregarlos el día viernes, no veo porque haya que suspender partidos. Juegan el sábado, juegan el domingo y se integran el domingo a la Roja", añadió Yáñez sobre la planificación.

"Si tu me dijeras que comienza el ciclo de Martín Lasarte, pero a estas alturas ya saben lo que trabaja y lo que dio el técnico. A estas alturas tu no vas a tener una mejoría, y esto ya está cocinado", sentenció.