Patricio Yáñez sigue poniendo las manos al fuego por Gabriel Arias si no está Claudio Bravo: "Para mí es el arquero titular de la Selección Chilena por lejos, por sobre Brayan Cortés"

Gabriel Arias está en el ojo del huracán en Argentina. El arquero chileno nacido en suelo trasandino fue sancionado con una fecha de suspensión tras su expulsión el fin de semana pasado al realizar gestos obscenos contra el público de Platense.

Hay que recordar que el ex Unión La Calera podría haber arriesgado un castigo mayor que iba desde algunos días de arresto hasta diez fechas sin jugar, pero el club argentino y el jugador pudieron demostrar que las amenazas en su contra eran reales.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, analizó lo que ha sido la estadía del portero en la Selección Chilena al estar bajo la sombra de Claudio Bravo.

"¿Cuál es el tema que me interesa tocar con Gabriel Arias? Es lo que le puede afectar a nivel de selección. Bien sabemos que es un chico que sufre mucho cuando ha estado en la Roja. En Copa América ha tenido participación y amistosos le ha tocado jugar, donde ha tenido que estar con la carga de reemplazar a Claudio Bravo no ha sido bueno", aseguró el ex delantero.

Gabriel Arias junto a Claudio Bravo en un entrenamiento de cara al amistoso ante Guinea en 2019 | Foto: Agencia Uno

Agregando que es un "guardameta que se ve nervioso, un arquero que se ve por momentos tomando malas decisiones, porque cuando uno no lo ve en el fútbol argentino es de primer nivel, es actualmente el capitán de Racing, superó una lesión y ha tenido partidos importantes".

"¿Le afectará esto a la Selección Chilena? Llega con una carga extra y esto lo evaluará Berizzo. Eso son los incovenientes que ha tenido con las redes sociales, de manera psicológica. Si él logra traspasar el rendimiento del fútbol argentino a la selección y no está Claudio Bravo, para mí es el arquero titular por lejos, por sobre Brayan Cortés", concluyó.