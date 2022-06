El caso de Byron Castillo tuvo otro capítulo durante este martes tras las nuevas pruebas que presentó el abogado Eduardo Carlezzo contra el seleccionado ecuatoriano y que mantienen vivas las esperanzas de la Selección Chilena de ir al Mundial de Qatar.

Por lo mismo, es que las reacciones no se dejaron esperar y en conversación con Bolavip Chile, el periodista nacional Sergio Gilbert, ahondó en estos nuevos antecedentes que presentó Carlezzo.

"Con los antecedentes que se van conociendo uno se va formando su opinión. Claramente si manejas antecedentes que te pueden hacer mirar hacia un lado me parece digno, no me parece que sea vender ilusiones o mucho menos", sostuvo el periodista.

"Ahora hay que ser bien cauto sobre cómo lo va a resolver la FIFA y cómo se va a resolver esto más allá de lo que se logre establecer como verdad. O sea, si la verdad es si Byron Castillo tiene los papeles manchados y que jugó efectivamente en forma irregular, vamos a tener que ver qué responsabilidad va a seguir la Federación y qué implicancia tiene en eso eventualmente y eso puede mitigar en un montón de cosas", agregó Gilbert.

Gilbert también añadió. "O sea, puede que Byron Castillo sea castigado y no la Federación Ecuatoriana, puede que ni uno ni el otro, puede que esto se siga a instancias mayores como el TAS. Entonces, hay que ser cauto al señalar cuáles son los efectos, más allá de la investigación hacia donde apunte. Qué es lo que se va a resolver en base a los antecedentes que se han ido evacuando y conociendo en diferentes partes, por eso hay que ser bien cauto en analizar en raíz de este caso".

El ecuatoriano continúa en el ojo del huracán por el tema de su nacionalidad | Foto: Getty Images

En cuanto a lo que viene, todavía puede seguir un largo camino, pues Gilbert cree que ambas partes van a agotar todas las instancias posibles luego de conocer el fallo el próximo viernes.

"Esto es como un proceso judicial. Va a haber un procesamiento de un tribunal, en este caso en un tribunal en la FIFA, pero hay otra instancia. La instancia de apelación, que me imagino ante la FIFA y después se puede llegar al TAS. Entonces no es tan fácil el tema, el que pierda en esta instancia va a querer recurrir a otra", argumentó Gilbert.

En cuanto a la situación que él ve desde afuera, sostuvo que "me da la impresión que no hay ilusionarse con que Chile vaya al Mundial, porque más allá de que lo que logre establecer como verdad, sería una decisión que implicaría un castigo al país, a Ecuador, que era la ilusión de ir al mundial, que se la ganó en cancha y además que la FIFA te saque ese logro que alcanzaste en buena ley, me parece que sería demasiado castigo".

Por último, el comunicador percibe que es difícil que FIFA deje sin mundial al equipo que dirige Gustavo Alfaro y que si se encuentra que Castillo o la Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó algo irregular, todo quedará en alguna multa o castigo en alguna participación de otro torneo.

"Yo creo que lo más probable, si se establece que Byron Castillo manchó sus papeles, habrá una sanción hacia él y eventualmente una a la Federación, pero que no implique la eliminación del mundial. Creo que puede ser hasta una multa o que no lo dejen participar en alguna otra instancia, pero veo muy complicado que la FIFA resuelva dejar a Ecuador afuera del mundial y si lo dejara afuera, también cuál es el criterio de clasificación", explicó.

"Imagínate, nosotros esmos peleando esta posibilidad, pero a lo mejor la FIFA lo ve desde otro punto de vista y favorezca a Perú por ejemplo. No sé, a Perú para que clasifique directamente, no sé, pueden haber un montón de situaciones. Por eso estoy tan esperanzado en esa situación de la clasificación", cerró Gilbert.