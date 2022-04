El entrenador argentino actualmente se encuentra sin club y analizando varias ofertas del fútbol europeo, pero no descartan su llegada a la Roja.

Tras la salida de Martín Lasarte de la Selección Chilena han aparecido varios nombres en el radar de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y uno de ellos es el del trasandino Eduardo Berizzo, quien conoce desde cerca al fútbol chileno.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa y ex entrenador de O'Higgins de Rancagua fue destituido de la Selección de Paraguay y actualmente se encuentra en búsqueda de nuevos horizontes, así lo hizo saber el representante del ex zaguero, Marcelo Menenti.

El manager del argentino conversó en exclusiva con Deportes Agricultura acerca de la posibilidad de Berizzo de recalar en la Roja.

"Sabemos que Chile buscará un entrenador. La selección le puede llegar a importar. Tiene ofertas de clubes importantes de Europa, pero podría dejar el continente por la selección, no así por los clubes", aseveró a Agricultura.

Además, añadió que "cómo no le va a seducir la Selección de Chile, él tiene familia allá y le gusta mucho el país".

Para finalizar, tuvo palabras para la posibilidad de llegar a alguno de los clubes grandes de nuestro país, como es el caso de la U y la UC: "De la UC y la U no sabemos nada", sentenció.

Recordar que Berizzo ha tenido pasos por Estudiantes, O'Higgins, Celta e Vigo, Sevilla, Athletic Club y la selección de Paraguay.