Robbie Robinson alza la voz sobre su salida de la Selección Chilena: "Al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera"

La Selección Chilena se prepara en Calama para lo que será el trascendental compromiso ante la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, donde la Roja deberá sacar puntos importantes si es que quiere llegar a la próxima cita planetaria.

En pararelo, el delantero del Inter Miami de la MLS, Robbie Robinson, todavía recuerda su breve paso por la Roja, y es que lo que se vivió fue una verdadera polémica que desató la ola de críticas por parte de los hinchas chilenos hacia el futbolista estadounidense de ascendencia chilena.

Recordar que Robinson fue convocado en septiembre de 2021, pero luego de dos entrenamientos en Juan Pinto Durán, este decidió volver a su club a disputar fechas importantes de la Major League Soccer.

"Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre. Creo que hice lo correcto", declaró Robinson al medio Miami Total Fútbol.

Muchos de los hinchas chilenos se agolparon en las redes sociales de Robinson para mostrar su enojo por la decisión que había tomado, algo que al extremo no le gustó para nada. "Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. No creo que sea algo personal en mi contra. Creo que solo querían que jugara en su equipo", añadió.

Para finalizar, dio a conocer cuáles son sus objetivos para esta temporada y remarcó que "realmente quiero dejar mi sello este año, creo que este puede ser un gran año para mí individualmente".