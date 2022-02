Rodrigo Goldberg advierte sobre la Roja: "Si el resultado no es favorable, hay que mirar el futuro con ojo crítico"

La Selección Chilena vivirá un partido trascendental ante la Selección de Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, en donde La Roja deberá ir en búsqueda de los tres puntos si es que quiere seguir con las aspiraciones para conseguir un cupo al Mundial de Qatar 2022.

El Equipo de Todos viene de una dura derrota ante la Argentina en Calama, resultado que dejó al equipo de Martín Lasarte con casi nulas chances de seguir compitiendo en las Eliminatorias Sudamericanas.

El panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, Rodrigo Goldberg, analizó lo que será el partido de La Roja ante Bolivia y dejó en claro que en caso de que la Roja logre una derrota, hay que hacer un análisis completo de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Las dos últimas derrotas de local han sido un golpe durísimo, no solo por los puntos dejados, si no también por el bajo nivel colectivo, eso habla de serios problemas defensivos y escasas variantes ofensivas", partio diciendo Goldberg.

"Hoy ante Bolivia juegan varios factores además de la altura: ansiedad, dudas sobre la intención del rival y el miedo latente de ponerle punto final a todo debido a una mala decisión. El futbolista sabe y debe jugar con eso en mente, así se forma, así se escribe y así se moldea", agregó el ex delantero.

"Si el resultado de hoy no es favorable, no nos enfoquemos en un solo partido y miremos el futuro con un ojo crítico y constructivo. Así como si se logra la hazaña, sigamos mirando el panorama completo para tomar las medidas necesarias y evitar que esta angustia no nos visite de manera constante", sentenció.