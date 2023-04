El ex futbolista de la Selección Chilena fue tajante con el nuevo golpe que recibió La Roja en el Sudamericano Sub 17.

Rodrigo 'Polaco' Goldberg estalla con la nueva derrota de Chile Sub 17 y golpea la mesa: "No somos capaces de competir"

Tras dos derrotas en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17, Chile llegó a la tercera fecha con la obligatoriedad de ganarle a un rival directo como Venezuela para quedar bien aspectado en la tabla de posiciones. Pero la tarde de este lunes ocurrió todo lo contrario.

La Vinotinto derrotó por 2-0 a Chile en Quito, dejando a La Roja en el último lugar de la tabla sin goles a favor y con una crítica diferencia de gol de -7. De todas maneras, Chile aún posee mínimas chances de lograr la clasificación al Mundial.

Uno que lamentó la nueva derrota de La Roja juvenil es Rodrigo 'Polaco' Goldberg, que no se guardó nada en Al Aire Libre de Radio Cooperativa:

"Se hizo un buen clasificatorio, pero cuando había que competir, cuando había que poner todo, cuando aparece Argentina, Brasil y todos los equipos que aparecen en esta instancia, nosotros desaparecemos lamentablemente", comenzó disparando el ex futbolista de La Roja y de la Universidad de Chile.

Chile quedó al borde de la eliminación en el Sudamericano Sub 17 | Foto: La Roja

En su comentario el Polaco fue tajante: "No porque sean malos jugadores, o porque el entrenador sea malo sino porque nosotros no somos capaces de competir, así de corta, entonces cuando vemos nuestro campeonato y vemos tantas cosas nos damos cuenta que no estamos hechos para competir y es una lata, una soberana lata".

"De jugar a jugar había como para ilusionarse pero claro, ahora dependiendo casi de un milagro, no sé si sea para ilusionarse", cerró el histórico delantero de la Universidad de Chile.