El lateral derecho del Cacique aseguró que se ilusiona con volver a La Roja, aunque no le gusta candidatearse y sabe que tiene que mantener el nivel exhibido para tener una oportunidad.

¡Se ilusiona con volver a la Selección Chilena! Óscar Opazo no esconde sus ganas: "Es mi anhelo, es lo que sueño cada día"

Óscar Opazo está mostrando un gran nivel en Colo Colo desde que volvió de una larga lesión el 2020 y ahora es absolutamente inamovible en el equipo que dirige el director técnico boliviano-argentino, Gustavo Quinteros.

La regularidad y ser uno de los laterales derechos con mejor pasada en el Campeonato Nacional 2022 ilusiona al ex caturro a volver a ser llamado para formar parte de la Selección Chilena que tendrá que visitar a Brasil y recibir a Uruguay en el término de las Eliminatorias a Qatar 2022.

En conversación con Pelota Parada de TNT Sports, el ‘Torta’ abordó las opciones que tiene de ser convocado a La Roja, asegurando de entrada que “No me gusta candidatearme”.

“No es por hacerme el humilde ni mucho menos, pero no me gusta poner mi nombre dentro de la Selección. Yo siempre he dicho que, si uno hace las cosas bien dentro de su equipo y mantiene u nivel bueno, creo que las puertas de la Selección se pueden abrir”, complementó.

Opazo aseguró que volver a La Roja es uno de sus grandes sueños: “Más allá de eso, no me gustaría hablar. Respeto las decisiones del entrenador en este caso. Trataré de mejorar, de seguir, que mi rendimiento sea mucho mayor al que he demostrado para poder estar nuevamente en la Selección. Es mi anhelo, es lo que sueño cada día, pero con trabajo creo que puede llegar”.

En caso de que mantenga el nivel y la regularidad que ha exhibido en el último tiempo en Colo Colo, Martín Lasarte podría considerarlo en la citación que hará para la última fecha doble de Eliminatorias.