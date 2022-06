Francis Cagigao, Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, confirmó en Los Tenores de ADN Deportes que tuvo que frenar a Martín Lasarte para que no renunciara por los actos de indisciplina de la Selección Chilena.

Un verdadero remezón fue lo que aconteció el 20 de junio de 2021 en la Copa América tras que se diera a conocer que la Selección Chilena rompió la burbuja sanitaria impuesta en Brasil luego de la irrupción del peluquero Luis Fernando Goncalves al hotel para cortarle el cabello a varios futbolistas.

Incluso, Martín Lasarte reveló en conversación con Espn que esta situación lo llevó a analizar renunciar a la banca de la Roja.

Ya han pasado varios meses acerca de esta polémica y Francis Cagigao salió al paso en el programa Los Tenores de ADN Deportes, donde fue consultado acerca de los dichos de "Machete" sobre la supuesta indisciplina de los jugadores del Equipo de Todos en la Copa América Brasil 2021.

"Hubo indisciplina y fuimos multados por eso por la Conmebol. No fue un peluquero, fueron dos y fuimos multados por ello", comenzó diciendo el español.

Varios futbolistas subieron imágenes a sus redes sociales con el peluquero | Foto: Instagram

"Que yo sepa no hubo mujeres. Yo hablé esa noche con Martín (Lasarte) y él me dijo que bajo ninguna manera quiso decir que hubiera algo más", agregó el ex cazatalentos.

"Si, él quiso renunciar por los peluqueros, por la indisciplina de los jugadores. Yo lo frené y eso fue un calentón. Me sorprendieron los dichos de Lasarte después de su salida", cerró Cagigao.