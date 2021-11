Uno de los jugadores más queridos de la actual Selección Chilena es Ben Brereton. El delantero chileno-inglés se ganó el cariño de los hinchas chilenos por su historia, garra y actuaciones que muestra cada vez que se pone la camiseta de Chile, donde ha disputado 8 partidos y ha anotado 3 goles.

El ariete del Blackburn Rovers es una de las grandes figuras del conjunto inglés y el segundo goleador del Championship con 12 anotaciones en la temporada. El nacido Stoke-on-Trent fue nominado por Martín Lasarte para estar en la crucial fecha de la Roja de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, donde Ben deberá enfrentar a Paraguay de visita y a Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Lo cierto es que Brereton aún no aprende hablar español, pero de igual manera está con clases para así devolver el cariño que le ha entregado la gente chilena cada vez que visita el país, así lo hizo saber en entrevista con ADN Deportes.

"Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100 por ciento en la próxima ocasión", aseguró "Big Ben".

"Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble", detalló.

"Enfrentar a grandes jugadores también me ha dado confianza para mejorar mi juego y mi rendimiento de goles con Blackburn, lo que he mostrado en la selección" y Me siento seguro cuando estoy en la cancha tanto en el equipo como por mi país"