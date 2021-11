Tomás Alarcón se transformó en un futbolista habitual en laSelección Chilena de Martín Lasarte. El mediocampista de 22 años se desempeña en el Cádiz de España y tiene la misma edad que Ben Brereton, el delantero del Blackburn Rovers que se ganó el corazón del camarín y del futbolero chileno.

El volante elogió a Big Ben y reveló que son cercanos en las concentraciones: "Se lo merece, es un chico súper humilde, simpático. Se sentaba conmigo, con Paulo y Nico Díaz (a cenar) y jugábamos mucho play", expresó en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Alarcón fue consultado por si el delantero era bueno con la consola: "Para el Call of Duty sí, para el FIFA es súper malo, aparte me mandaron a mí con él. Es súper malo, decía 'soy súper bueno, juego todos los días'", confesó.

"En el Call of Duty juega muy bien, pero ahí juega con Nico y Paulo, yo soy mucho más de FIFA, ya cuando jugaban Call of Duty los iba a mirar a la pieza, mientras comía un chocolatito, ellos jugaban", añadió.

Alarcón también confesó que Brereton es fanático el chocolate, probó una marca chilena y le gustó. "También con Nico y Paulo nos gustan bastante. Esa es nuestra salida de la dieta".

El mediocampista destacó la calidad humana del atacante: "Un 7, se lleva super bien con todos. Es súper humilde, siempre recibe los consejos de los grandes, ellos también te ayudan y que vean que tú quieres aprender, que no sólo quieras aparentar ser alguien. Lo que ustedes ven es lo que realmente es como persona".

Por último se refirió a los gustos musicales de Big Ben: "Le gusta la música en inglés, le gusta el Rap, no es que no le guste la cumbia, pero no entiende la letra. No le llama la atención, le gusta mucho el ritmo, pero no le gusta escucharla porque le gusta cantar", finalizó.