El estratega de los Rovers, Tony Mowbry, se refirió al estado físico de Ben Brereton, asegurando que empezó a hacer trabajo en cancha, pero que su recuperación es por lo menos de 2 a 3 semanas y recién el 21 se decidirá si viaja o no.

La presencia de Ben Brereton con la Selección Chilena está cada vez más en duda, después de que el ariete del Blackburn Rovers se lesionara hace un par de semanas y condicionara en gran parte sus goles para los partidos ante Brasil y Uruguay el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

En conferencia de prensa realizada hoy día, Tony Mowbry se refirió al estado de salud de Ben Brereton y cuáles son las opciones reales de que pueda sumarse a los trabajos de Martín Lasarte la próxima semana.

“Es una situación que se desarrolla día a día, estamos en contacto con la federación de fútbol Chile. Ayer tuvo su primer día en la cancha, pero aún siente un poco de disconformidad”, aseguró en primera instancia.

Mowbry fue consultado por otro jugador y deslizó el tiempo de recuperación de Brererton: “Tenemos que seguir. Dack está a punto de tener más minutos en la cancha y Brereton está a dos o tres semanas más”.

El DT de los Rovers, incluso, se atrevió a poner una fecha de cuándo se sabría si Brereton viene o no: “Ellos querían que Brereton se fuera unos días antes para verlo, para ver cuán avanzado estaba. Él le va dar un par de días más acá en vez de ir a Chile y, si no está listo para el 21, estoy seguro que Ben informará por su cuenta que no se siente capacitado para jugar”.

En el cierre, Mowbry se mostró contrario a que Brereton viaje si no está en condiciones, diciendo que “El peor escenario posible es que no está en apto físicamente, va allá y se lesiona de nuevo. Eso es algo que no podemos permitir que suceda”.

La lista de Martín Lasarte para los compromisos ante Brasil y Uruguay saldrá, muy posiblemente, esta semana y ya avisaron que Brereton estaría incluido de cualquier manera. ¿Llegará? En los próximos días debería quedar saldada esa incógnita.