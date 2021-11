Tomás Alarcón y sus pocas oportunidades en la Selección Chilena: "No es frustrante, en algún momento me tocará la oportunidad"

Los jugadores de la Selección Chilena comienzan a dar vuelta la página de la derrota por 2-0 ante Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Y es que la derrota caló hondo, luego que la Roja quedara en la sexta posición de la tabla de posiciones y afuera momentáneamente por un boleto a Qatar 2022.

Uno de los que ha tenido poca oportunidades con Martín Lasarte al mando del Equipo de Todos, es el mediocampista Tomás Alarcón. El actual jugador del Cádiz de España en esta fecha de noviembre solo disputó 12 minutos, pero el ex volante de O'Higgins se muestra confiado en lo que puede mostrar a futuro.

"En cualquier posición yo voy a estar disponible, es la selección y es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Así que donde él me utilice, yo feliz de poder participar", aseguró Alarcón.

Ante la poca continuidad en la Roja, el futbolista de 22 años recalcó que "no es frustrante porque estoy representando a mi país. Sé que el que está jugando está pasando por un buen momento y obviamente que él también quiere aportar lo mejor de él. Entonces es momento de apoyar y ya en algún momento me va a tocar la oportunidad a mí y para eso me tengo que estar preparando"

Y sobre la derrota ante Ecuador, el volante lamentó que "no se pudo sumar, pero la fe sigue intacta que el equipo puede lograr el objetivo que es clasificar al Mundial. Creo que las Clasificatorias son detalles los que marcan la diferencia y lamentablemente no pudimos encontrarnos en los primeros minutos y después la expulsión de Arturo (Vidal) creo que nos condiciona mucho"".

Pero Alarcón sigue confiando en una posible clasificación a Qatar 2022. "La ilusión siempre está intacta. Es Chile y esta generación nos ha enseñado a creer y a soñar. Entonces estamos más unidos que nunca dentro del camarín", cerró.