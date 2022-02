El entrenador del Blackburn Rovers informó sobre la lesión del delantero nacional, la cual no es muy positiva

Tony Mowbray enciende las alarmas e informó sobre la lesión de Ben Brereton: "Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta"

Las lesiones han sido un calvario para los jugadores de selección chilena a lo largo de todas las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y en este cierre no fue la excepción, ya que el delantero nacional, Ben Brereton sufrió una lesión el 14 de febrero en el duelo de su Blackburn ante el West Bromwich, la cual no tiene un diagnostico muy positivo.

En esta jornada del entrenador de los Rovers, Tony Mowbray dialogó con los medios británicos y no entregó noticias muy positivas con respecto a la lesión del delantero de La Roja.

"Ben no estará disponible por unas semanas, al menos", inició indicando el entrenador inglés, descartando a Brereton de los próximos tres duelos de los Rovers ante el Sheffield United, QPR y Fulham.

Tras aquello, el Mowbray explicó que la lesión de Big Ben es más compleja de lo que se preveía, ya que compromete una parte importante de su tobillo, lugar donde sufrió su golpe, por lo que su periodo de recuperación es indefinido.

"Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos. ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, diez semanas? No lo sé", señaló el estratega de Ben.

Finalmente, el entrenador ya es consciente de que no podrá contar con el goleador del equipo por un periodo de tiempo indeterminado y que espera su pronta recuperación para ayudar al plantel en su misión de buscar el ascenso a la Premier League

"Ben estará listo cuando esté listo. Continuaremos sin él en el corto plazo, esperemos que pueda impactar el final de nuestra temporada. Por el momento no estará disponible por al menos unas semanas", finalizó Mowbray.

Este panorama no es muy positivo pensando en que La Roja se jugará la última chance de llegar al Mundial de Qatar el 24 y 29 de marzo ante Brasil y Uruguay, duelos en los que la presencia de Ben Brereton es una completa incertidumbre.